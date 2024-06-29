Відмова у перевезенні та висадка з поїзду: що варто знати пасажирам, щоб уникнути таких ситуацій

Залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або висадити мандрівника з поїзда за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на затверджені правила Міністерства транспорту та зв'язку України .

Нетверезий стан

Так, якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадського порядку, заважає спокою інших пасажирів, йому можуть відмовити в перевезенні або висадити з поїзда.

Зазначається, що відмова в посадці або висадка такого пасажира здійснюється провідником (стюардом) вагона або посадовими особами, які виконують службові обов’язки, а у разі вияву непокори - поліцейськими.

Захворювання

Також причиною на заборону у перевезенні є захворювання пасажира, що призводить до порушення спокою інших, а можливості помістити його окремо немає. Таке рішення проходить за обов’язкової участі представників лікарсько-медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні лікарняно-медичні заклади.

"Порядок повернення (або неповернення) проїзних документів за нездійснену поїздку в таких випадках встановлюється Правилами", - йдеться у правилах.

Варто зауважити, що якщо пасажира видаляють з поїзда в непритомному стані, то його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції), де була здійснена його висадка згідно з актом, складеним начальником поїзда або стюардом та підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції) та пасажиром, який їде у цьому вагоні.

Повернення речей та продовження поїздки

Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану відстань, однак вартість плацкарти не повертається.

Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу пред'являються в касу для оформлення проїзду.

У випадку, якщо багаж хворого пасажира був залишений у поїзді, коли його висадили, речі повертається безплатно до станції висадки на підставі телеграми начальника вокзалу.

Однак, у разі виявлення перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда, на проїзних документах проставляється відмітка "Неправильне перевезення ручної поклажі".