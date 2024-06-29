Відмова у перевезенні та висадка з поїзду: що варто знати пасажирам, щоб уникнути таких ситуацій
Залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або висадити мандрівника з поїзда за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на затверджені правила Міністерства транспорту та зв'язку України.
Нетверезий стан
Так, якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадського порядку, заважає спокою інших пасажирів, йому можуть відмовити в перевезенні або висадити з поїзда.
Зазначається, що відмова в посадці або висадка такого пасажира здійснюється провідником (стюардом) вагона або посадовими особами, які виконують службові обов’язки, а у разі вияву непокори - поліцейськими.
Захворювання
Також причиною на заборону у перевезенні є захворювання пасажира, що призводить до порушення спокою інших, а можливості помістити його окремо немає. Таке рішення проходить за обов’язкової участі представників лікарсько-медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні лікарняно-медичні заклади.
"Порядок повернення (або неповернення) проїзних документів за нездійснену поїздку в таких випадках встановлюється Правилами", - йдеться у правилах.
Варто зауважити, що якщо пасажира видаляють з поїзда в непритомному стані, то його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції), де була здійснена його висадка згідно з актом, складеним начальником поїзда або стюардом та підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції) та пасажиром, який їде у цьому вагоні.
Повернення речей та продовження поїздки
Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану відстань, однак вартість плацкарти не повертається.
Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу пред'являються в касу для оформлення проїзду.
У випадку, якщо багаж хворого пасажира був залишений у поїзді, коли його висадили, речі повертається безплатно до станції висадки на підставі телеграми начальника вокзалу.
Однак, у разі виявлення перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда, на проїзних документах проставляється відмітка "Неправильне перевезення ручної поклажі".
Правила перевезення
Нагадаємо, правила перевезення громадян чітко визначають, як повинен поводиться пасажир під час користування транспортом. За певні порушення йому можуть виписати штраф.
За які порушення під час поїздки Укрзалізницею, можна отримати штраф, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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