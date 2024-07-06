RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правила проезда в общественном транспорте: что нужно знать каждому пассажиру

Фото: правила проезда в городском транспорте (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Правила перевозки пассажиров общественным транспортом четко определяют, как должны вести себя все участники дорожного движения во время поездок.

РБК-Украина рассказывает о правилах и обязанностях пользования городским транспортом пассажирами, контролерами и водителями.

Следует отметить, что правила пользования городским наземным транспортом в Украине утверждаются органами местного самоуправления. Однако, есть общие определенные положения, которые должны соблюдаться всеми участниками движения независимо от региона.

Обязанности контроллера

Так, контролер должен:

  • иметь служебное удостоверение и нагрудный знак;
  • сообщать пассажирам о начале контроля;
  • выдавать квитанцию при взыскании штрафа;
  • предъявлять удостоверение по требованию пассажира.

Также контролеры проводят проверку электронных билетов при движении транспорта. Контроль оплаты производится через транспортный терминал.

Права пассажира

Пассажир имеет право:

  • бесплатно перевозить детей в возрасте до 6 лет;
  • безопасный и своевременный проезд;
  • получать информацию об услугах транспорта;
  • перевозить мелких животных и ручную кладь бесплатно при определенных условиях.

Безбилетный проезд

Безбилетный проезд пассажира карается штрафом. Контроллер может взимать штрафы на месте и выдавать соответствующую квитанцию. В случае неуплаты штрафа на месте составляется протокол об административном правонарушении.

Запреты для водителей

Водителям городского транспорта запрещается воспроизводить музыку или фильмы в салоне автобуса, кроме информации о поездке (если это не согласовано со всеми пассажирами - ред.).

Правила перевозки пассажиров

Напомним, недавно мы рассказывали, что железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке его лично и его багажа или взорвать путешественника из поезда при определенных условиях.

Также мы объясняли, за какие нарушения во время поездки по "Укрзализныце" можно получить штраф.

При подготовке публикации использовали материалы: Закон Украины "О транспорте", Закон Украины "О защите прав потребителей".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрукиТролейбусПравила поведенияАвтобусы