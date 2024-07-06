Правила проезда в общественном транспорте: что нужно знать каждому пассажиру

Правила перевозки пассажиров общественным транспортом четко определяют, как должны вести себя все участники дорожного движения во время поездок.
РБК-Украина рассказывает о правилах и обязанностях пользования городским транспортом пассажирами, контролерами и водителями.
Следует отметить, что правила пользования городским наземным транспортом в Украине утверждаются органами местного самоуправления. Однако, есть общие определенные положения, которые должны соблюдаться всеми участниками движения независимо от региона.
Так, контролер должен:
Также контролеры проводят проверку электронных билетов при движении транспорта. Контроль оплаты производится через транспортный терминал.
Пассажир имеет право:
Безбилетный проезд пассажира карается штрафом. Контроллер может взимать штрафы на месте и выдавать соответствующую квитанцию. В случае неуплаты штрафа на месте составляется протокол об административном правонарушении.
Водителям городского транспорта запрещается воспроизводить музыку или фильмы в салоне автобуса, кроме информации о поездке (если это не согласовано со всеми пассажирами - ред.).
Напомним, недавно мы рассказывали, что железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке его лично и его багажа или взорвать путешественника из поезда при определенных условиях.
Также мы объясняли, за какие нарушения во время поездки по "Укрзализныце" можно получить штраф.
При подготовке публикации использовали материалы: Закон Украины "О транспорте", Закон Украины "О защите прав потребителей".
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