Отчет о здоровье и никаких кричалок: правила проведения Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) представил первую версию правил проведения летних Олимпийских игр в Токио-2020. В документе содержатся указания и рекомендации как для спортсменов и представителей делегаций, так и для болельщиков.

Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, атлеты будут обязаны использовать приложение, в котором будут отчитываться о своем самочувствии. Им рекомендовано ограничить внешние контакты за две недели до вылета, а за 72 часа до поездки в Токио они должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Во время пребывания в олимпийской деревне спортсменам необходимо максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, и соблюдать дистанцию в два метра. Им также запрещено посещать соревнования в качестве зрителей.

Болельщикам настоятельно рекомендуется не использовать кричалки и песни во время посещения соревнований, так как коронавирус передается от человека к человеку через инфицированные капли, выдыхаемые больным при кашле, разговоре, крике или пении.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса не является обязательной, правила будут распространяться на всех, вне зависимости от прохождения процедуры. МОК планирует регулярно обновлять соответствующий документ.

Изначально Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции ее перенесли на год.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония рассмотрит вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей. На данный момент местное правительство готовит несколько вариантов, поскольку до лета мир не сможет победить пандемию.