Звіт про здоров'я і без кричалок: правила проведення Олімпіади в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) представив першу версію правил проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо-2020. У документі містяться вказівки і рекомендації як для спортсменів і представників делегацій, так і для вболівальників.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зокрема, атлети будуть зобов'язані використовувати застосунок, в якому будуть звітувати про своє самопочуття. Їм рекомендовано обмежити зовнішні контакти за два тижні до вильоту, а за 72 години до поїздки в Токіо вони повинні будуть надати негативний результат тесту на коронавірус.

Під час перебування в олімпійському містечку спортсменам необхідно максимально уникати фізичного контакту з оточенням, включаючи рукостискання, та дотримуватися дистанції у два метри. Їм також заборонено відвідувати змагання в ролі глядачів.

Уболівальникам настійно рекомендується не використовувати кричалки і пісні під час відвідування змагань, оскільки коронавірус передається від людини до людини через інфіковані краплі, що видихаються хворим при кашлі, розмові, крику або співі.

Зазначається, що вакцинація від коронавірусу не є обов'язковою, правила будуть поширюватися на всіх, незалежно від проходження процедури. МОК планує регулярно оновлювати відповідний документ.

Спочатку Олімпіада в Токіо повинна була відбутися у 2020 році, але через пандемію коронавірусної інфекції її перенесли на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів. На цей момент місцевий уряд готує декілька варіантів, оскільки до літа світ не зможе перемогти пандемію.