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В правила футбола внесли временные изменения из-за коронавируса

Новости » Спорт     08.05.2020 - 22:33
В правила футбола внесли временные изменения из-за коронавируса
Фото: (theifab.com)

Клубам разрешили делать по 5 замен, а также отказаться от VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, объявил о внесении временных изменений в связи с паузой в сезоне, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

Командам разрешат делать по пять замен в одном матче. Однако чтобы избежать затягивания времени, клубы смогут делать замены три раза за матч и в перерыве. Неиспользованные замены можно будет использовать в дополнительное время. Решение о введении этого правила будет принимать каждая отдельная лига самостоятельно.

Кроме того, в чемпионатах, где используется видеоповторы, разрешили временно отказаться от использования системы VAR после возобновления сезона.

Новые правила применимы для уже начавшихся и приостановленных турниров, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.

Напомним, проведение пяти замен за матч рекомендовала ФИФА для снижения нагрузки на футболистов.

В то же время, организация категорически против сокращения времени продолжительности матча, так как это исказит суть и дух футбола.

Теги Новости Украины видеоповторправилаФутбол
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