ФИФА представит рекомендации для возобновления сезона

Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/fifa)

Соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит документ с медицинскими рекомендациями для доигровки сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, соответствующий документ будет опубликован уже на следующей неделе. Исполнение прописанных медицинских указаний по этому документу будет настойчиво рекомендовано, но необязательно.

В частности, командам предложат проводить до пяти изменений за игру. О подобном нововведении организацию попросила Федерация футбола Англии.

В то же время, ФИФА категорически против сокращения времени продолжительности матча. В организации считают, что это исказит суть и дух футбола.

Предложение ФИФА должен будет утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол. Будут ли эти нововведения временными - пока неизвестно.

Ведущие европейские футбольные турниры были прерваны из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Франции впоследствии был завершен досрочно. Ожидается, что завтра будет получено разрешение возобновить матчи Бундеслиги с 15 мая.