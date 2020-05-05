ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФИФА представит рекомендации для возобновления сезона

Новости » Спорт     05.05.2020 - 22:17
ФИФА представит рекомендации для возобновления сезона
Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/fifa)

Соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит документ с медицинскими рекомендациями для доигровки сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, соответствующий документ будет опубликован уже на следующей неделе. Исполнение прописанных медицинских указаний по этому документу будет настойчиво рекомендовано, но необязательно.

В частности, командам предложат проводить до пяти изменений за игру. О подобном нововведении организацию попросила Федерация футбола Англии.

В то же время, ФИФА категорически против сокращения времени продолжительности матча. В организации считают, что это исказит суть и дух футбола.

Предложение ФИФА должен будет утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол. Будут ли эти нововведения временными - пока неизвестно.

Ведущие европейские футбольные турниры были прерваны из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Франции впоследствии был завершен досрочно. Ожидается, что завтра будет получено разрешение возобновить матчи Бундеслиги с 15 мая.

Бундеслига может возобновить сезон на следующей неделе в строгих условиях ПСЖ досрочно признают чемпионом Франции из-за коронавируса
Новости Украины ФИФАвозобновлениерекомендацииФутбол
News
On Top