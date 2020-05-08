В правила футболу внесли тимчасові зміни через коронавірус

Фото: (theifab.com)

Клубам дозволили робити по 5 замін, а також відмовитись від VAR

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), який займається веденням і регулюванням правил гри в футбол, оголосив про внесення тимчасових змін в зв'язку з паузою в сезоні, викликаної пандемією коронавірусу. Про це повідомляється на сайті організації.

Командам дозволять робити по п'ять замін в одному матчі. Однак щоб уникнути затягування часу, клуби зможуть робити заміни три рази за матч і в перерві. Невикористані заміни можна буде використовувати в додатковий час. Рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.

Крім того, в чемпіонатах, де використовується відеоповтори, дозволили тимчасово відмовитися від використання системи VAR після відновлення сезону.

Нові правила застосовні для вже розпочатих і призупинених турнірів, які планується завершити до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, проведення п'яти замін за матч рекомендувала ФІФА для зниження навантаження на футболістів.

Водночас, організація категорично проти скорочення часу тривалості матчу, оскільки це спотворить суть і дух футболу.