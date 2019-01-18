Маас передал РФ документ с предложениями по Керченскому проливу, - Лавров

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

По словам Лаврова, Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу

Глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Лавров зявил, что Россия их изучит. Но, по словам Лаврова, Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Ранее сообщалось, что Маас приехал в Москву, чтобы обсудить с главой МИД РФ ситуацию в Украине.

Напомним, 25 ноября 2018 года Российская Федерация атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессивных действий РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Сейчас все они находятся на территории РФ.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что угрозы со стороны Российской Федерации на сухопутной границе и на Азове до сих пор сохраняются.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина не позволит Российской Федерации решать, как Киеву использовать Азовское море.