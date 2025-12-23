ua en ru
Правила єдині для всіх: НБУ прокоментував закриття Revolut рахунків українців

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 22:35
Фото: Revolut має пройти процедуру авторизації для надання послуг в Україні (techcrunch com)
Автор: Валерій Ульяненко

Національний банк зацікавлений у тому, щоб до України приходили великі іноземні фінустанови. Водночас вони мають пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НБУ в Telegram.

Нацбанк розповів про свою позицію щодо закриття британським необанком Revolut рахунків українців. Він наголосив на зацікавленості у появі на території країни великих іноземних гравців, які дотримуються як вітчизняного, так і європейського законодавства.

"Правила єдині для всіх - будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу", - зазначив Нацбанк.

У заяві йдеться, що Revolut повідомляв НБУ щодо намірів припинення надання послуг резидентам України.

"Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією "Revolut" та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України", - підкреслив НБУ.

Регулятор додав, що сама компанія буде визначати майбутню модель присутності на ринку України з урахуванням всіх вимог та переліку послуг, які вона збиратиметься надавати.

Відсутність ліцензії Нацбанку

У кінці лютого Нацбанк України повідомив, що Revolut не отримував від нього жодних ліцензій або дозволів, не подавав заявок і не проходив процедуру ліцензування діяльності.

НБУ наголосив, що отримання української банківської ліцензії або утворення філії іноземного банку є єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України.

На початку серпня голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив про діалог з Revolut щодо можливості виходу банку на український ринок.

Він пояснив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, мають пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування. За словами Пишного, на той час між Нацбанком і Revolut відбувався "відповідний наглядовий діалог".

Нагадаємо, необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки. Протягом цього часу українці ще зможуть користуватися рахунками

