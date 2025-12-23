Правила єдині для всіх: НБУ прокоментував закриття Revolut рахунків українців

Національний банк зацікавлений у тому, щоб до України приходили великі іноземні фінустанови. Водночас вони мають пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства.

Нацбанк розповів про свою позицію щодо закриття британським необанком Revolut рахунків українців. Він наголосив на зацікавленості у появі на території країни великих іноземних гравців, які дотримуються як вітчизняного, так і європейського законодавства.

"Правила єдині для всіх - будь-яка компанія, яка має намір надавати фінансові послуги резидентам України, має пройти процедуру авторизації відповідно до вимог українського законодавства і дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів та рекламу", - зазначив Нацбанк.

У заяві йдеться, що Revolut повідомляв НБУ щодо намірів припинення надання послуг резидентам України.

"Ми, як і раніше, відкриті до регуляторного діалогу з компанією "Revolut" та вітаємо будь-яку авторизовану належним чином форму присутності цієї компанії на фінансовому ринку України", - підкреслив НБУ.

Регулятор додав, що сама компанія буде визначати майбутню модель присутності на ринку України з урахуванням всіх вимог та переліку послуг, які вона збиратиметься надавати.