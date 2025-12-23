ua en ru
Правила едины для всех: НБУ прокомментировал закрытие Revolut счетов украинцев

Украина, Вторник 23 декабря 2025 22:35
UA EN RU
Правила едины для всех: НБУ прокомментировал закрытие Revolut счетов украинцев Фото: Revolut должен пройти процедуру авторизации для предоставления услуг в Украине (techcrunch com)
Автор: Валерий Ульяненко

Национальный банк заинтересован в том, чтобы в Украину приходили крупные иностранные финучреждения. При этом они должны пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НБУ в Telegram.

Нацбанк рассказал о своей позиции относительно закрытия британским необанком Revolut счетов украинцев. Он отметил заинтересованность в появлении на территории страны крупных иностранных игроков, которые придерживаются как отечественного, так и европейского законодательства.

"Правила едины для всех - любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламе", - отметил Нацбанк.

В заявлении говорится, что Revolut сообщал НБУ о намерениях прекращения предоставления услуг резидентам Украины.

"Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией "Revolut" и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины", - подчеркнул НБУ.

Регулятор добавил, что сама компания будет определять будущую модель присутствия на рынке Украины с учетом всех требований и перечня услуг, которые она будет собираться предоставлять.

Отсутствие лицензии Нацбанка

В конце февраля Нацбанк Украины сообщил, что Revolut не получал от него никаких лицензий или разрешений, не подавал заявок и не проходил процедуру лицензирования деятельности.

НБУ подчеркнул, что получение украинской банковской лицензии или образование филиала иностранного банка являются единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины.

В начале августа глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил о диалоге с Revolut о возможности выхода банка на украинский рынок.

Он пояснил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования. По словам Пышного, в то время между Нацбанком и Revolut происходил "соответствующий надзорный диалог".

Напомним, необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета. В течение этого времени украинцы еще смогут пользоваться счетами

