Правила едины для всех: НБУ прокомментировал закрытие Revolut счетов украинцев
Национальный банк заинтересован в том, чтобы в Украину приходили крупные иностранные финучреждения. При этом они должны пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НБУ в Telegram.
Нацбанк рассказал о своей позиции относительно закрытия британским необанком Revolut счетов украинцев. Он отметил заинтересованность в появлении на территории страны крупных иностранных игроков, которые придерживаются как отечественного, так и европейского законодательства.
"Правила едины для всех - любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламе", - отметил Нацбанк.
В заявлении говорится, что Revolut сообщал НБУ о намерениях прекращения предоставления услуг резидентам Украины.
"Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией "Revolut" и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины", - подчеркнул НБУ.
Регулятор добавил, что сама компания будет определять будущую модель присутствия на рынке Украины с учетом всех требований и перечня услуг, которые она будет собираться предоставлять.
Отсутствие лицензии Нацбанка
В конце февраля Нацбанк Украины сообщил, что Revolut не получал от него никаких лицензий или разрешений, не подавал заявок и не проходил процедуру лицензирования деятельности.
НБУ подчеркнул, что получение украинской банковской лицензии или образование филиала иностранного банка являются единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины.
В начале августа глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил о диалоге с Revolut о возможности выхода банка на украинский рынок.
Он пояснил, что любые финансовые или платежные услуги, которые предоставляются в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования. По словам Пышного, в то время между Нацбанком и Revolut происходил "соответствующий надзорный диалог".
Напомним, необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета. В течение этого времени украинцы еще смогут пользоваться счетами