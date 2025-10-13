UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Праві чи ліві, націоналісти чи соціалісти: кого більше в Україні

Фото: в Україні майже 20% націоналістів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед українців переважають прихильники правих політичних течій. Водночас значна частина респондентів не визначилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Серед респондентів лише 59,1% визначилися з ідеологією, решта 40,9% заявили, що не розуміються на цьому.

До умовного лівого блоку відносять себе 14,6% респондентів. Це комуністи чи соціалісти (4,8%) та соціал-демократи (9,8%).

До правих зараховують себе 31,9% опитаних. Серед них націоналістів - 17,8%, націонал-демократів - 14,1%.

Лібералами вважають себе 6,3% опитаних.

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними КМІС після широкомасштабного вторгнення Росії кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, зросла до 19%. Раніше розмір цієї групи фіксувався на рівні 3-4%.

До війни, у червні 2021 року, найбільше (17,8%) респондентів заявляли, що національно-демократичний напрям найбільше відповідає їх переконанням. Національно-радикальний підтримали 1,5% опитаних.

