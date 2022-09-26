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"Правдиві" заяви Путіна можна використовувати як туалетний папір, - міністр Німеччини

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Заяви президент Росії Володимира Путіна про те, що українське зерно морським коридором нібито йде лише до ЄС, а не до бідних країн Азії та Африки, "можна використовувати як туалетний папір".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stuttgarter Zeitung.

За словами міністра сільського господарства Німеччини Джема Оздеміра, станом на середину вересня Україна транспортувала 14 млн тонн сільськогосподарської продукції сушею або ж через порти Чорного моря.

Як відзначив міністр, наратив Росії про те, що українське зерно не надходить до країн, які найбільше потребують його, має стільки ж підстав, скільки й інша брехня Кремля.

"Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використати це як туалетний папір", - сказав політик.

Також Оздемір закликав опрацювати постійні альтернативи чорноморському маршруту, щоб Україна була ще менш вражливою до російського шантажу.

"Ми перевезли набагато більше, ніж будь-хто міг передбачити спочатку", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент РФ Володимир Путін під час виступу на Східному економічному форумі пригрозив обмежити вивіз зерна з України. Усе через те, що нібито українське зерно вирушило не до найбідніших країн, а до Євросоюзу.

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