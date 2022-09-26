"Правдивые" заявления Путина можно использовать как туалетную бумагу, – министр Германии

По словам министра сельского хозяйства Германии Джема Оздемера, по состоянию на середину сентября Украина транспортировала 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции по суше или через порты Черного моря.

Как отметил министр, нарратив России о том, что украинское зерно не поступает в страны, наиболее нуждающиеся в нем, имеет столько же оснований, сколько и другая ложь Кремля.

"Это так же правдиво, как и все остальные заявления Владимира Путина. Вы можете использовать это как туалетную бумагу", - сказал политик.

Также Оздемир призвал проработать постоянные альтернативы черноморскому маршруту, чтобы Украина была еще менее уязвима перед шантажом России.

"Мы перевезли гораздо больше, чем кто-либо мог предусмотреть сначала", - добавил министр.