Нові права у кілька кліків і без черг? Як обміняти посвідчення водія онлайн
Українці мають можливість відновити або обміняти посвідчення водія віддалено - онлайн. При цьому замовити доставку документа можна на будь-яку адресу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Коли відновити або обміняти водійські права можна віддалено
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, термін дії посвідчення водія в Україні зараз - 30 років. А виданого вперше - 2 роки.
При цьому відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна, наприклад, якщо ви:
- втратили посвідчення водія;
- оновили персональні дані.
"Ця послуга актуальна, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, документ пошкоджено або написи не читаються, або ж змінено персональні дані", - пояснили українцям.
Уточнюється, що для цього не обов'язково особисто звертатися до сервісного центру МВС, адже:
- послуги доступні в режимі онлайн - у кілька кліків;
- готові документи - можна отримати в будь-якому куточку країни.
Як відновити чи обміняти посвідчення онлайн: інструкція
Замовити відновлення чи обмін посвідчення водія можливо онлайн:
- або у Кабінеті водія (на сайті Головного сервісного центру МВС);
- або у застосунку "Дія".
Для цього необхідно, перш за все, здійснити авторизацію (у Кабінеті водія або у додатку).
Після цього потрібно:
- обрати послугу обміну посвідчення водія;
- вказати причину заміни документа;
- вибрати тип посвідчення (цифрове або на пластиковому бланку).
"Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ", - уточнили у ГСЦ МВС.
Далі потрібно обрати зручний для вас спосіб отримання готового посвідчення водія:
- або в будь-якому сервісному центрі МВС;
- або у відділенні "Укрпошти" (по Україні);
- або кур'єром на вказану адресу;
- або міжнародну доставку.
Після цього - підтвердити дані електронним підписом і оплатити послугу.
Уточнюється, що орієнтовна вартість становитиме 608 гривень - за бланк посвідчення та адмінпослугу (без урахування комісії банку).
"При замовленні доставки "Укрпоштою" також додатково сплачуються логістичні витрати", - нагадали українцям.
Насамкінець зазначається, що:
- заявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС до трьох робочих днів;
- логістичні послуги - надаються окремо.
Як відновити чи обміняти посвідчення водія з доставкою (інфографіка: hsc.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли та як можна змінити невдале фото у посвідченні водія.
Читайте також, в яких країнах світу українське посвідчення водія "не працює" та як отримати міжнародне.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.