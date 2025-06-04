Нові права у кілька кліків і без черг? Як обміняти посвідчення водія онлайн

Українці мають можливість відновити або обміняти посвідчення водія віддалено - онлайн. При цьому замовити доставку документа можна на будь-яку адресу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Коли відновити або обміняти водійські права можна віддалено

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, термін дії посвідчення водія в Україні зараз - 30 років. А виданого вперше - 2 роки.

При цьому відновити чи обміняти водійські документи віддалено (витрачаючи мінімум додаткового часу) можна, наприклад, якщо ви:

втратили посвідчення водія;

оновили персональні дані.

"Ця послуга актуальна, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, документ пошкоджено або написи не читаються, або ж змінено персональні дані", - пояснили українцям.

Уточнюється, що для цього не обов'язково особисто звертатися до сервісного центру МВС, адже:

послуги доступні в режимі онлайн - у кілька кліків;

готові документи - можна отримати в будь-якому куточку країни.

Як відновити чи обміняти посвідчення онлайн: інструкція

Замовити відновлення чи обмін посвідчення водія можливо онлайн:

або у Кабінеті водія (на сайті Головного сервісного центру МВС);

або у застосунку "Дія".

Для цього необхідно, перш за все, здійснити авторизацію (у Кабінеті водія або у додатку).

Після цього потрібно:

обрати послугу обміну посвідчення водія;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення (цифрове або на пластиковому бланку).

"Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ", - уточнили у ГСЦ МВС.

Далі потрібно обрати зручний для вас спосіб отримання готового посвідчення водія:

або в будь-якому сервісному центрі МВС;

або у відділенні "Укрпошти" (по Україні);

або кур'єром на вказану адресу;

або міжнародну доставку.

Після цього - підтвердити дані електронним підписом і оплатити послугу.

Уточнюється, що орієнтовна вартість становитиме 608 гривень - за бланк посвідчення та адмінпослугу (без урахування комісії банку).

"При замовленні доставки "Укрпоштою" також додатково сплачуються логістичні витрати", - нагадали українцям.

Насамкінець зазначається, що:

заявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС до трьох робочих днів;

логістичні послуги - надаються окремо.

Як відновити чи обміняти посвідчення водія з доставкою (інфографіка: hsc.gov.ua)