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Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным

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Среда 29 декабря 2021 18:41
Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным Фото: Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным (diia.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 29 декабря, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия".

"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что теперь электронными версиями документов в "Дия" можно будет пользоваться где угодно без необходимости предоставлять физический аналог.

"Режим без бумаг в Украине уверенно набирает обороты. Загружайте приложение "Дия", генерируйте электронные документы и наслаждайтесь преимуществами диджитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, с 28 декабря в Украине начали выдавать обновленные водительские права.

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Дия Водительские права
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