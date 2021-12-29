Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным

Со среды, 29 декабря, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дия" .

"Украина продолжает задавать тренды диджитализации в мире: с сегодняшнего дня цифровые водительские права, техпаспорт и студенческий билет приравняли к бумажным аналогам", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что теперь электронными версиями документов в "Дия" можно будет пользоваться где угодно без необходимости предоставлять физический аналог.

"Режим без бумаг в Украине уверенно набирает обороты. Загружайте приложение "Дия", генерируйте электронные документы и наслаждайтесь преимуществами диджитализации", - говорится в сообщении.