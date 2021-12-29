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Права, техпаспорт і студквиток в "Дія" прирівняли до паперових

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Середа 29 грудня 2021 18:41
Права, техпаспорт і студквиток в "Дія" прирівняли до паперових Фото: Права, техпаспорт і студквиток в "Дія" прирівняли до паперових (diia.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 29 грудня, в Україні цифрові аналоги водійських прав, технічного паспорта та студентського квитка прирівняли до паперових. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Дія".

"Україна продовжує задавати тренди діджиталізації у світі: від сьогодні цифрові водійські права, техпаспорт і студентський квиток прирівняли до паперових аналогів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що тепер електронними версіями документів в "Дія" можна буде користуватися де завгодно без необхідності надавати фізичний аналог.

"Режим без паперів в Україні впевнено набирає обертів. Завантажуйте додаток "Дія", генеруйте електронні документи і насолоджуйтеся перевагами діджиталізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 28 грудня в Україні почали видавати оновлені водійські права.

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