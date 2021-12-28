Автомат или механика: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения
Фото: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине с 28 декабря начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Отныне в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
Автоматическая коробка передач будет отмечаться в виде кода "78".
"С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой",- пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине планируют обновить водительские удостоверения.
Отдельно. с 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.