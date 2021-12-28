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Автомат или механика: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения

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Вторник 28 декабря 2021 15:00
Автомат или механика: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения Фото: в Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с 28 декабря начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Отныне в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

Автоматическая коробка передач будет отмечаться в виде кода "78".

"С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой",- пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине планируют обновить водительские удостоверения.

Отдельно. с 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.

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