Права на песни и 70 тысяч долларов наличными: декларация нардепа Корниенко

Доходы

За прошедший год Корниенко на посту народного депутата заработал 510 426 гривен, а его жена получила 706 060 гривен дохода от собственного бизнеса. Также нардеп внес в декларацию сведения о 21 153 гривен дохода от социальных выплат, которые получила его жена.

Вместе с тем Корниенко задекларировал 70 тысяч евро и 500 тысяч гривен наличными и почти 760 тысяч гривен и 150 долларов на банковских счетах.

Автомобиль

В декларации главы "Слуги народа" указан автомобиль Citroen C5, который он приобрел в 2019 году. Других транспортных средств, согласно декларации, у семьи нардепа нет.

Недвижимость

Корниенко указал в декларации две квартиры площадью 112,6 и 84,5 квадратные метры за 4 412 554 и 200 тысяч гривен соответственно. Обе квартиры зарегистрированы на его жену, а в собственности самого нардепа земельный участок площадью 1300 квадратов.

Также он задекларировал жилой дом, на пользование которым имеет право в связи с регистрацией места жительства.

Нематериальные активы

В своей декларации Корниенко указал, что владеет правами на песни музыкальной группы "2Саша". Нардеп владеет 50% этого нематериального актива, а вторая половина у Александра Санченко, который также является нардепом от "Слуги народа".