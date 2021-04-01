Права на пісні та 70 тисяч доларів готівкою: декларація нардепа Корнієнка

Голова політичної партії "Слуга народу" та нардеп Олександр Корнієнко подав електронну декларацію за 2020 рік. Нардеп задекларував права на пісні, а також 70 тисяч доларів готівкою.
За минулий рік Корнієнко на посаді народного депутата заробив 510 426 гривень, а його дружина отримала 706 060 гривень доходу від власного бізнесу. Також нардеп вніс до декларації відомості про 21 153 гривень доходу від соціальних виплат, які отримала його дружина.
Разом з тим Корнієнко задекларував 70 тисяч євро та 500 тисяч гривень готівкою і майже 760 тисяч гривень та 150 доларів на банківських рахунках.
У декларації очільника "Слуги народу" вказаний автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році. Інших транспортних засобів, згідно з декларацією, сім'я нардепа не має.
Корнієнко вказав у декларації дві квартири площею 112,6 та 84,5 квадратні метри за 4 412 554 та 200 тисяч гривень відповідно. Обидві квартири зареєстровані на його дружину, а у власності самого нардепа земельна ділянка площею 1300 квадратів.
Також він задекларував житловий будинок, на користування яким має право у зв'язку з реєстрацією там місця проживання.
У своїй декларації Корнієнко вказав, що володіє правами на пісні музичного гурту "2Саша". Нардеп володіє 50% цього нематеріального активу, а інша половина в Олександра Санченка, який також є нардепом від "Слуги народу".
Нагадаємо, свою декларацію опублікував голова Національного банку України. Шевченко задекларував 27,5 мільйонів гривень доходів за минулий рік.
Також електронну декларацію подав очільник Києва Віталій Кличко.
Додамо, Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку електронних декларацій, які подали українські посадовці.