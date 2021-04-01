Права на пісні та 70 тисяч доларів готівкою: декларація нардепа Корнієнка

Доходи

За минулий рік Корнієнко на посаді народного депутата заробив 510 426 гривень, а його дружина отримала 706 060 гривень доходу від власного бізнесу. Також нардеп вніс до декларації відомості про 21 153 гривень доходу від соціальних виплат, які отримала його дружина.

Разом з тим Корнієнко задекларував 70 тисяч євро та 500 тисяч гривень готівкою і майже 760 тисяч гривень та 150 доларів на банківських рахунках.

Автомобіль

У декларації очільника "Слуги народу" вказаний автомобіль Citroen C5, який він придбав у 2019 році. Інших транспортних засобів, згідно з декларацією, сім'я нардепа не має.

Нерухомість

Корнієнко вказав у декларації дві квартири площею 112,6 та 84,5 квадратні метри за 4 412 554 та 200 тисяч гривень відповідно. Обидві квартири зареєстровані на його дружину, а у власності самого нардепа земельна ділянка площею 1300 квадратів.

Також він задекларував житловий будинок, на користування яким має право у зв'язку з реєстрацією там місця проживання.

Нематеріальні активи

У своїй декларації Корнієнко вказав, що володіє правами на пісні музичного гурту "2Саша". Нардеп володіє 50% цього нематеріального активу, а інша половина в Олександра Санченка, який також є нардепом від "Слуги народу".