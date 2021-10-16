ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей

Новина українською →
Кипр, Суббота 16 октября 2021 22:14
Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей Фото: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей (flickr.com by Mark Nelson)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Кипра приняло решение отменить гражданство 45 иностранцев из-за противоречивости программы. Она заключалась в разрешении получить паспорт в обмен на определенную сумму инвестиций в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CyprusMail.

"Кабинет министров решил начать процедуру отзыва гражданства в 39 инвесторов и шести членов их семей, а также отменить предыдущее решение Кабинета министров о натурализации инвестора и члена его семьи", - заявил пресс-секретарь Кабинета министров Кипра Мариос Пелеканос.

По словам спикера, правительство приняло решение вследствие результатов независимой проверки соответствующей программы, которая позволяла получить гражданство страны в обмен на инвестиции.

Отмечается, что лица, которых лишили гражданства - не получат права на компенсацию, однако - будут сохранять право собственности на недвижимость.

В частности, инвесторы также имеют возможность обжаловать решение правительства в суде.

Правительство, со своей стороны, проверит остальных шестерых владельцев гражданства и продолжит мониторить еще 47 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр
NEWS
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
На пути к пику. "Красная" зона расширяется, ограничений карантина будет больше
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине