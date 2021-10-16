Без права компенсации: Кипр лишил гражданства 39 инвесторов и 6 членов их семей

Правительство Кипра приняло решение отменить гражданство 45 иностранцев из-за противоречивости программы. Она заключалась в разрешении получить паспорт в обмен на определенную сумму инвестиций в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CyprusMail .

"Кабинет министров решил начать процедуру отзыва гражданства в 39 инвесторов и шести членов их семей, а также отменить предыдущее решение Кабинета министров о натурализации инвестора и члена его семьи", - заявил пресс-секретарь Кабинета министров Кипра Мариос Пелеканос.

По словам спикера, правительство приняло решение вследствие результатов независимой проверки соответствующей программы, которая позволяла получить гражданство страны в обмен на инвестиции.

Отмечается, что лица, которых лишили гражданства - не получат права на компенсацию, однако - будут сохранять право собственности на недвижимость.

В частности, инвесторы также имеют возможность обжаловать решение правительства в суде.

Правительство, со своей стороны, проверит остальных шестерых владельцев гражданства и продолжит мониторить еще 47 человек.