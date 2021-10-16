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Без права компенсації: Кіпр позбавив громадянства 39 інвесторів та 6 членів їх сімей

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Кіпр, Субота 16 жовтня 2021 22:14
Без права компенсації: Кіпр позбавив громадянства 39 інвесторів та 6 членів їх сімей Фото: Кіпр позбавив громадянства 39 інвесторів та 6 членів їх сімей (flickr.com by Mark Nelson)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Кіпру прийняв рішення скасувати громадянство 45 іноземців через суперечливість програми. Вона полягала в дозволі отримати паспорт в обмін на певну суму інвестицій в країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CyprusMail.

"Кабінет міністрів вирішив розпочати процедуру відкликання громадянства у 39 інвесторів та шести членів їхніх сімей, а також скасувати попереднє рішення Кабінету міністрів про натуралізацію інвестора та члена його сім’ї", - заявив речник Кабінету міністрів Кіпру Маріос Пелеканос.

За словами речника, уряд прийняв рішення внаслідок результатів незалежної перевірки відповідної програми, що дозволяла отримати громадянство країни в обмін на інвестиції.

Зазначається, що особи, яких позбавили громадянства - не отримають права на компенсацію, однак й надалі зберігатимуть право власності на нерухомість.

Зокрема, інвестори також мають можливість оскаржити рішення уряду в суді.

Уряд, зі свого боку, перевірить інших шістьох власників громадянства й продовжить моніторити ще 47 осіб.

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