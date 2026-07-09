Права доведеться змінити? Що буде з українськими водійськими після вступу в ЄС

Українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука .

Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія - крок є частиною адаптації українського законодавства до європейських норм напередодні вступу України в ЄС.

Ключова норма стосується долі вже виданих посвідчень. Ті, що були видані до вступу України в Євросоюз, діятимуть до завершення їхнього строку - але після вступу країни в ЄС визнаватимуться виключно на території України.

Для використання за кордоном такі документи доведеться обміняти на посвідчення єдиного європейського зразка.