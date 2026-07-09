ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Права доведеться змінити? Що буде з українськими водійськими після вступу в ЄС

22:35 09.07.2026 Чт
1 хв
Українські посвідчення не всюди діятимуть однаково після вступу країни в ЄС
aimg Валерія Абабіна
Права доведеться змінити? Що буде з українськими водійськими після вступу в ЄС Фото: Чи доведеться оновлювати водійські посвідчення після вступу в ЄС (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія - крок є частиною адаптації українського законодавства до європейських норм напередодні вступу України в ЄС.

Ключова норма стосується долі вже виданих посвідчень. Ті, що були видані до вступу України в Євросоюз, діятимуть до завершення їхнього строку - але після вступу країни в ЄС визнаватимуться виключно на території України.

Для використання за кордоном такі документи доведеться обміняти на посвідчення єдиного європейського зразка.

Нагадаємо, у МВС окремо пояснили нові деталі для водіїв. Перше посвідчення видаватимуть на 2 роки, а після цього документ можна обміняти без повторних іспитів - за умови, що водій не має більше двох адміністративних порушень у сфері ПДР.

При відкритті нової категорії обмін посвідчення є обов'язковим. Пройти планову заміну можна як офлайн у сервісному центрі МВС, так і онлайн через кабінет водія або "Дію".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Водійське посвідчення Водії Євросоюз
Новини
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Аналітика
Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ми фінансуємо і технології подвійного призначення: інтерв'ю з віце-президентом ЄІБ Негаммером