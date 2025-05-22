Без прав чи страхування? Якими штрафами карають мотоциклістів

Які документи повинен мати кожен водій

Громадянам розповіли, що патрульні інспектори у Києві:

пильно слідкують за дотриманням Правил дорожнього руху (ПДР) на вулицях;

притягують порушників до відповідальності.

Наголошується, що керуючи механічним транспортним засобом, водій повинен мати такі документи:

посвідчення водія відповідної категорії;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

чинний страховий поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як карають мотоциклістів без документів

Згідно з інформацією правоохоронців, мотопатрульні столиці продовжують виявляти порушників ПДР.

Так, у Шевченківському районі міста інспектори виявили двох громадян, які керували мототранспортом Honda та Yamaha без посвідчення водія відповідної категорії.

Спілкування з одним із порушників (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Уточнюється, що з обома керманичами поліцейські:

провели профілактичні бесіди;

відсторонили їх від керування транспортним засобом;

винесли на них постанови за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - керування транспортним засобом особою, яка не має такого права.

Варто зазначити, що таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на сьогодні це - 3400 гривень.

Тим часом патрулюючи Печерський район столиці, інспектори виявили водія мотоцикла Boxer, який порушив ПДР.

Ще один порушник ПДР на мотоциклі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Перевіривши документи у водія, ми встановили, що чоловік керував транспортним засобом без дійсного страхового поліса", - розповіли у поліції.

Щодо цього містянина було вжито таких заходів:

проведене роз'яснення про недопустимість таких порушень в майбутньому;

відсторонення від керування транспортним засобом;

винесення постанови за частиною 1 статті 126 КУпАП - керування транспортним засобом без відповідних документів.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 425 гривень.

"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил", - підсумували у патрульній поліції Києва.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)