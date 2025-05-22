Без прав чи страхування? Якими штрафами карають мотоциклістів

Під час керування транспортним засобом кожен водій повинен мати певні документи, щоб не отримати штраф. Тим часом мотоциклістів можуть серйозно покарати за їзду без посвідчення водія відповідної категорії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Громадянам розповіли, що патрульні інспектори у Києві:
Наголошується, що керуючи механічним транспортним засобом, водій повинен мати такі документи:
Згідно з інформацією правоохоронців, мотопатрульні столиці продовжують виявляти порушників ПДР.
Так, у Шевченківському районі міста інспектори виявили двох громадян, які керували мототранспортом Honda та Yamaha без посвідчення водія відповідної категорії.
Уточнюється, що з обома керманичами поліцейські:
Варто зазначити, що таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Станом на сьогодні це - 3400 гривень.
Тим часом патрулюючи Печерський район столиці, інспектори виявили водія мотоцикла Boxer, який порушив ПДР.
"Перевіривши документи у водія, ми встановили, що чоловік керував транспортним засобом без дійсного страхового поліса", - розповіли у поліції.
Щодо цього містянина було вжито таких заходів:
Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 425 гривень.
"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь правил", - підсумували у патрульній поліції Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оскаржити штраф при автофіксації, якщо машина оформлена на одну людину, а за кермом була інша.
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