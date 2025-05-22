Без прав или страховки? Какими штрафами наказывают мотоциклистов

Во время управления транспортным средством каждый водитель должен иметь определенные документы, чтобы не получить штраф. Между тем мотоциклистов могут серьезно наказать за езду без водительского удостоверения соответствующей категории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Гражданам рассказали, что патрульные инспекторы в Киеве:
Отмечается, что управляя механическим транспортным средством, водитель должен иметь следующие документы:
Согласно информации правоохранителей, мотопатрульные столицы продолжают выявлять нарушителей ПДД.
Так, в Шевченковском районе города инспекторы обнаружили двух граждан, которые управляли мототранспортом Honda и Yamaha без водительского удостоверения соответствующей категории.
Уточняется, что с обоими водителями полицейские:
Стоит отметить, что такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на сегодня это - 3400 гривен.
Между тем патрулируя Печерский район столицы, инспекторы обнаружили водителя мотоцикла Boxer, который нарушил ПДД.
"Проверив документы у водителя, мы установили, что мужчина управлял транспортным средством без действительного страхового полиса", - рассказали в полиции.
В отношении этого горожанина были приняты следующие меры:
Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан - 425 гривен.
"Управляйте ответственно и соблюдайте правила", - подытожили в патрульной полиции Киева.
Напомним, ранее мы рассказывали, как оспорить штраф при автофиксации, если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой.
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