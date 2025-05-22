Без прав или страховки? Какими штрафами наказывают мотоциклистов

Какие документы должен иметь каждый водитель

Гражданам рассказали, что патрульные инспекторы в Киеве:

пристально следят за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) на улицах;

привлекают нарушителей к ответственности.

Отмечается, что управляя механическим транспортным средством, водитель должен иметь следующие документы:

водительское удостоверение соответствующей категории;

регистрационный документ на транспортное средство;

действующий страховой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Как наказывают мотоциклистов без документов

Согласно информации правоохранителей, мотопатрульные столицы продолжают выявлять нарушителей ПДД.

Так, в Шевченковском районе города инспекторы обнаружили двух граждан, которые управляли мототранспортом Honda и Yamaha без водительского удостоверения соответствующей категории.

Общение с одним из нарушителей (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Уточняется, что с обоими водителями полицейские:

провели профилактические беседы;

отстранили их от управления транспортным средством;

вынесли на них постановления по части 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права.

Стоит отметить, что такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на сегодня это - 3400 гривен.

Между тем патрулируя Печерский район столицы, инспекторы обнаружили водителя мотоцикла Boxer, который нарушил ПДД.

Еще один нарушитель ПДД на мотоцикле (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Проверив документы у водителя, мы установили, что мужчина управлял транспортным средством без действительного страхового полиса", - рассказали в полиции.

В отношении этого горожанина были приняты следующие меры:

проведено разъяснение о недопустимости таких нарушений в будущем;

отстранение от управления транспортным средством;

вынесение постановления по части 1 статьи 126 КУоАП - управление транспортным средством без соответствующих документов.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан - 425 гривен.

"Управляйте ответственно и соблюдайте правила", - подытожили в патрульной полиции Киева.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)