Не працюють Сбербанк, Райффайзен, "Альфа банк". Банківська система РФ під кібератакою

Як розповіло джерело, внаслідок хакерської атаки у РФ припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ.

Користувачі на всій території Росії скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у "Альфа-банку", Сбербанку, Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Співрозмовник додає, у РФ вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення.

Фото: хакери атакували російську банківську систему і не лише (скріншоти)

Кібератаки України проти РФ