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Не працюють Сбербанк, Райффайзен, "Альфа банк". Банківська система РФ під кібератакою

Фото: хакери ГУР "поклали" банківську систему росіян (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України від ранку розпочали масовану кібератаку на банківську систему держави-агресора. Через що не працюють Райффайзен банк, ВТБ, Сбербанк "Альфа банк" і не лише.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в спецслужбах.

Як розповіло джерело, внаслідок хакерської атаки у РФ припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ. 

Користувачі на всій території Росії скаржаться на те, що не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували у "Альфа-банку", Сбербанку, Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank. 

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".  

Також російські користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком". 

Співрозмовник додає, у РФ вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення. 

 
Фото: хакери атакували російську банківську систему і не лише (скріншоти)

Кібератаки України проти РФ

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни РФ проти України, значно активізувалася боротьба на кіберфронті. Українські хакери часто зламують урядові сайти РФ, банківські системи чи ті, які причетні до мобільного зв'язку. Як от нещодавно українська розвідка здійснила кібератаку на майже сотню російських сайтів.

Перед цим хакери ГУР здійснили таку масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів, що ворог жалівся на те, що удар був "найпотужнішим в історії".

Також ми писали про атаку на декілька компаній в Росії, які підтримують війну проти України.

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