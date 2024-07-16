Українська розвідка здійснила кібератаку на майже сотню російських сайтів, - ГУР
Українська розвідка разом із кіберволонтерами атакувала майже сотню російських веб-ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.
Як зазначають у відомстві, 15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора.
"Так, станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39", - інформують у розвідці.
Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.
Зокрема, ураження зазнали:
- "MITgroup" - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.
- "Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
- "Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.
- "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.
Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін - тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки "404".
Не перший випадок
Нагадаємо, що напередодні у тимчасово окупованому Криму хакери ГУР атакували сервери пропагандистських ЗМІ, операторів звʼязку, системи реєстрації та контролю руху по Керченському мосту.
Також нещодавно ми повідомляли про те, як один із найбільших інтернет-провайдерів Москви та області може збанкрутувати через хакерську атаку української розвідки. Йдеться про компанію "Ріалком".
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