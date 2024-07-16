Українська розвідка здійснила кібератаку на майже сотню російських сайтів, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram .

Як зазначають у відомстві, 15 липня 2024 року волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора.



"Так, станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39", - інформують у розвідці.



Кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Зокрема, ураження зазнали:

"MITgroup" - група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.

"Пєрмскій завод промобладнання" - підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.

"Обʼєднані кранові технології" - торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.

"РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобілів LADA.



Внаслідок кібератаки зовнішній вигляд уражених веб-ресурсів агресора зазнав певних змін - тепер замість звичних московитам розділів на сайтах видно лише свинячу голову та код помилки "404".