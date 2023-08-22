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Працюють "Очі". Українські військові знищили танк та БМП росіян на сході (відео)

Вівторок 22 серпня 2023 15:09
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Працюють "Очі". Українські військові знищили танк та БМП росіян на сході (відео) Ілюстративне фото: українські військові знищили танк та БМП росіян на сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів на Лиманський напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський оприлюднив відео роботи групи "Асгард" підрозділу "Очі" разом із 25 окремою повітрянодесантною бригадою.

На відео видно, як захисники знищили танк та БМП окупантів, а також уразили ворожу бойову розвідувальну машину.

Нагадаємо, нещодавно українські військові за допомогою безпілотника Vampire уразили російський склад та ББМ на Бахмутському напрямку.

Окрім того, наші спецпризначенці знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та самохідну гармату 2С7 "Піон" за допомогою артилерії на Бахмутському напрямку.

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