Работают "Очі". Украинские военные уничтожили танк и БМП россиян на востоке (видео)

Украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты российских оккупантов на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского .

Сырский обнародовал видео работы группы "Асгард" подразделения "Очі" вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой.

На видео видно, как защитники уничтожили танк и БМП оккупантов, а также поразили вражескую боевую разведывательную машину.

Напомним, что недавно украинские военные с помощью беспилотника Vampire поразили российский склад и ББМ на Бахмутском направлении.

Кроме того, наши спецназовцы уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и самоходную пушку 2С7 "Пион" с помощью артиллерии на Бахмутском направлении.

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