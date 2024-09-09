Працюють 400 рятувальників. У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території

Фото: У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території (www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Київській області сталася масштабна пожежа на відкритій території. Рятувальники продовжують її ліквідовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.