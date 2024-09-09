Работают 400 спасателей. В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории

В Киевской области произошел масштабный пожар на открытой территории. Спасатели продолжают его ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На месте работают 399 спасателей и 103 единицы техники от ГСЧС из Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областей. Дополнительно привлечено 17 единиц техники от лесного хозяйства.

Из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется на новые участки. Для предотвращения дальнейшего распространения привлечено пять единиц тяжелой инженерной техники, которая создает минерализованные полосы. В частности, работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

Радиационный фон на территории в норме, специалисты радиационно-химической защиты продолжают мониторинг.