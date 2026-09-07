Працюють до 25 годин і пишуть ручкою: 5 роботів-гуманоїдів з IFA 2026 для дому й навчання

Zero W1

Двоногий робот заввишки 68 см та вагою 28 кг, який зовні нагадує персонажа Wall-E від Disney.

Оснащений восьмиядерним процесором Horizon Sunrise, сканером LiDAR та камерами, апарат орієнтується на будь-якому рельєфі, переносить вантажі до 20 кг і витримує до 25 годин автономної роботи.

Модель орієнтована на домашню рутину, охорону та розваги. Вартість робота стартує 7 999 доларів.

Agibot A3

Дорослий гуманоїд (висота 173 см, вага 55 кг), створений із магнієво-титанових сплавів.

Робот оснащений модульними кистями OmniHand з 12 ступенями свободи, що дозволяє йому утримувати ручку та навіть вправнно писати китайські ієрогліфи.

Система подвійних батарей забезпечує до 10 годин роботи з підтримкою гарячої заміни за 10 секунд, а модуль UWB дозволяє синхронізувати декілька роботів для групових виступів.

EngineAI T800

173-сантиметровий робот з авіаційного алюмінію створений для важких завдань і мобільності. Цікаво, що у Китаї подібні моделі вже випробовують для поліцейського патрулювання.

Гуманоїд розганяється понад 3 м/с, має 29 ступенів свободи.

Обчислювальна система на основі NVIDIA Jetson Orin NX та Intel, а також LiDAR на 360 градусів забезпечують миттєве виявлення перешкод, а акумулятор гарантує до 5 годин роботи.

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Booster K

Компактний робот (95 см, 19,5 кг), розроблений для університетських програм, ШІ-лабораторій та роботизованих змагань.

Модель підтримує обчислювальні блоки до NVIDIA AGX Orin (200 TOPS) та працює на Python і ROS/ROS 2.

Під час демонстрацій робот вправно забивав м'яч у ворота та відтворював святкування відомих футболістів. Ціна стартує від 5 999 доларів.

PrimeBOT Q1

Компактний гуманоїд заввишки 88 см, розроблений для академічних досліджень, навчальних класів та домашнього компаньйонства.

Робот має 22 ступені свободи та привод з повним контролем зусилля, що дозволяє йому бігати зі швидкістю до 3,2 м/с і виконувати понад 10 рухів з бойових мистецтв.

Корпус пристрою можна легко кастомізувати за допомогою деталей, роздрукованих на 3D-принтері, а батарея тримає заряд до 3 годин.

Аналітики відзначають: виставка IFA 2026 підтвердила, що робототехніка робить впевнений крок від лабораторій B2B до користувацького сектору B2C.

Більшість компаній-розробників акцентує увагу не лише на фізичних можливостях (гнучкість суглобів, швидкість ходьби, ступені свободи тощо), а й на мультимодальних системах розпізнавання мови, просторовій орієнтації за допомогою LiDAR і тривалості автономної роботи.

Технокомпанії переконані: у близькому майбутньому гуманоїди не лише спростять виробничу рутину, а й стануть незамінними помічниками у домашньому побуті, догляді за дітьми та дозвіллі.