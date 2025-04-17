Працюючим пенсіонерам в Україні платять більше: які виплати у квітні

За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.

За перший квартал середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 8,9% (на 560,10 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів збільшилися на 9,5% (на 552,06 гривень).

Розподіл пенсіонерів

Розподіл пенсіонерів на 1 квітня 2025 року за видами призначених виплат був таким:

за віком - 72,50%

за інвалідністю - 15,24%

у разі втрати годувальника - 6,61%

за вислугу років - 5,08%

соціальні пенсії - 0,53%

довічне утримання суддів - 0,04%.

Перерахунок працюючим пенсіонерам

Пенсійний фонд України з 1 квітня проведе автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведено для 629 тис. пенсіонерів, які працюють.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і травень.

Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривні).