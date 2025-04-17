Працюючим пенсіонерам в Україні платять більше: які виплати у квітні

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 520 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.
За перший квартал середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 8,9% (на 560,10 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів збільшилися на 9,5% (на 552,06 гривень).
Розподіл пенсіонерів на 1 квітня 2025 року за видами призначених виплат був таким:
Пенсійний фонд України з 1 квітня проведе автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведено для 629 тис. пенсіонерів, які працюють.
Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і травень.
Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривні).
Нагадаємо, за 2024 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 11,3% (на 641,71 гривень) до 6 302,76 гривень. За 2023 рік середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 17% (на 823,48 гривень).