Работающим пенсионерам в Украине платят больше: какие выплаты в апреле

По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривен, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривен.

За первый квартал средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 8,9% (на 560,10 гривен). За этот период пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 9,5% (на 552,06 гривен).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 апреля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту - 72,50%

по инвалидности - 15,24%

в случае потери кормильца - 6,61%

за выслугу лет - 5,08%

социальные пенсии - 0,53%

пожизненное содержание судей - 0,04%.

Перерасчет работающим пенсионерам

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля проведет автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.

Данные прошлого года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 гривен, а с учетом страхового стажа и заработной платы - 168,65 гривен).