Працюючим пенсіонерам платять більше: які виплати в Україні

За даними ПФУ, у липні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 410,17 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 974,61 гривень.

З початку року середня виплата пенсіонерам, які працюють, зросла на 10,7% (на 671,85 гривень). За цей період пенсії непрацюючих пенсіонерів збільшилися також на 10,7% (на 593,55 гривень).

Розподіл пенсіонерів

Розподіл пенсіонерів на 1 липня 2025 року за видами призначених виплат був таким: