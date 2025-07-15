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Работающим пенсионерам платят больше: какие выплаты в Украине

Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 7 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,8 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 520 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, в июле 2025 года средний размер пенсий составил 6 410,17 гривен, у работающих пенсионеров - 6 974,61 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,7% (на 671,85 гривен). За этот период пенсии неработающих пенсионеров увеличились также на 10,7% (на 593,55 гривен).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 июля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 72,82%
  • по инвалидности - 14,90%
  • в случае потери кормильца - 6,63%
  • за выслугу лет - 5,09%
  • социальные пенсии - 0,52%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Напомним, за 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен) до 6 302,76 гривен. За 2023 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

По данным Государственного центра занятости, среди работающих доля лиц в возрасте старше 60 лет составляет 13,1%.

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