Працюючі пенсіонери в Україні можуть отримувати пенсію, яку щороку переглядають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Пенсію перераховують щороку з 1 квітня. Подавати заяву не потрібно, Пенсійний фонд робить це сам на основі даних Реєстру застрахованих осіб.
Умова одна: станом на 1 березня після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина має набути право на оновлення виплат.
Якщо додатково набуто 24 місяці стажу й більше, враховують цей стаж. За потреби беруть до уваги і зарплату, яку людина отримала після призначення пенсії чи попереднього перерахунку.
Коли стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок проводять не раніше ніж через 2 роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку. У такому випадку рахують лише набутий стаж.
Розмір підвищення визначають індивідуально за формулою. Він залежить від тривалості стажу та від зарплати.
За кожен повний рік понаднормового стажу доплата становить до 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для працюючих пенсіонерів її рахують із прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії.
Після звільнення з роботи поновлюється перерахунок у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму та деякі доплати для непрацюючих пенсіонерів. Про звільнення потрібно вчасно повідомити Пенсійний фонд.
Нагадаємо, пенсію раніше 60 років можуть оформити працівники зі стажем на важких і шкідливих роботах.
За Списком № 1 вийти на пенсію можна після 50 років, за Списком № 2 - після 55.
Також ми писали, що до пенсії доплачують за особливі заслуги перед Україною.
З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті така надбавка становить 5 667,51 гривні на місяць.