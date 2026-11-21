Як відбувається перерахунок

Пенсію перераховують щороку з 1 квітня. Подавати заяву не потрібно, Пенсійний фонд робить це сам на основі даних Реєстру застрахованих осіб.

Умова одна: станом на 1 березня після призначення пенсії або попереднього перерахунку людина має набути право на оновлення виплат.

Якщо додатково набуто 24 місяці стажу й більше, враховують цей стаж. За потреби беруть до уваги і зарплату, яку людина отримала після призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Коли стажу менше ніж 24 місяці, перерахунок проводять не раніше ніж через 2 роки після призначення пенсії або попереднього перерахунку. У такому випадку рахують лише набутий стаж.

Розмір підвищення визначають індивідуально за формулою. Він залежить від тривалості стажу та від зарплати.

Що важливо знати тим, хто працює

За кожен повний рік понаднормового стажу доплата становить до 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для працюючих пенсіонерів її рахують із прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії.

Після звільнення з роботи поновлюється перерахунок у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму та деякі доплати для непрацюючих пенсіонерів. Про звільнення потрібно вчасно повідомити Пенсійний фонд.

Нагадаємо, пенсію раніше 60 років можуть оформити працівники зі стажем на важких і шкідливих роботах.

За Списком № 1 вийти на пенсію можна після 50 років, за Списком № 2 - після 55.