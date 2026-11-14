Пенсія за особливі заслуги: кому доплачують понад 5 600 гривень щомісяця

Окремі українці отримують до пенсії надбавку понад 5 600 гривень щомісяця. Її призначають не за вік чи стаж, а за особливі заслуги перед Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Пенсію за особливі заслуги встановлює Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. Це надбавка до пенсії, яку людина вже отримує за законом.

З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті, які відповідають критеріям закону, її розмір становить 5 667,51 гривні на місяць.

Хто має право на надбавку

Виплату можуть отримати, зокрема, борці за незалежність України у ХХ столітті. Вони мають бути реабілітовані згідно із законодавством про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.

Йдеться про людей, які зазнали політичних або релігійних репресій. Їх позбавляли волі або безпідставно примусово поміщали до психіатричних закладів за рішеннями позасудових чи інших репресивних органів.

Від чого залежить виплата

На відміну від звичайної пенсії, надбавка не залежить від віку чи страхового стажу. Потрібні особливі заслуги та підтвердження, що людина належить до категорій, визначених законодавством.

Розмір виплати щороку переглядають із застосуванням коефіцієнта збільшення, тому сума може змінюватися.

Нагадаємо, за понаднормовий стаж пенсію збільшують. За кожен повний рік понад 35 років у чоловіків і понад 30 років у жінок надбавка становить 1%.

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, норма менша: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Як повідомляло РБК-Україна, українці за кордоном можуть докупити страховий стаж.