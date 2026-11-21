Как происходит перерасчет

Пенсию перечисляют каждый год с 1 апреля. Подавать заявление не нужно, Пенсионный фонд делает это сам на основе данных Реестра застрахованных лиц.

Условие одно: по состоянию на 1 марта после назначения пенсии или предварительного перерасчета человек должен получить право на обновление выплат.

Если дополнительно приобретено 24 месяца стажа и больше, учитывают этот стаж. При необходимости принимают во внимание и зарплату, которую человек получил после назначения пенсии или предварительного перерасчета.

Когда стажа меньше 24 месяцев, перерасчет проводят не ранее чем через 2 года после назначения пенсии или предварительного перерасчета. В таком случае считают только приобретенный стаж.

Размер повышения определяют индивидуально по формуле. Он зависит от продолжительности стажа и зарплаты.

Что важно знать тем, кто работает

За каждый полный год сверхурочного стажа доплата составляет до 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для работающих пенсионеров ее считают из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.

После увольнения с работы возобновляется перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума и некоторые доплаты для неработающих пенсионеров. Об уходе нужно вовремя сообщить Пенсионному фонду.

Напомним, пенсию ранее 60 лет могут оформить работники со стажем на тяжелых и вредных работах.

По Списку №1 выйти на пенсию можно после 50 лет, по Списку №2 - после 55.