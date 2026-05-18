"Працюйте або воюйте": Соболев вказав на важливий нюанс щодо бронювання

За його словами, зараз пріоритети щодо бронювання мають сектори, які критично важливі для функціонування держави - оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетика, медицина, ЖКГ.

"Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень", - зазначив міністр.

Соболев додав, що це "дійсно критичні підприємства, які мають працювати".

Мінекономіки, за його словами, постійно знаходиться в діалозі з Міноборони щодо питання бронювання.

Міністр визнає, що тут потрібно балансувати між потребами війська та потребами підприємств.

"Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали", - додав він.

Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6-9 місяців відбувається перегляд переліків, "щоб система була чесна".

"Це нормальна робота для того, щоб система була жива", - сказав він.