"Працюйте або воюйте": Соболев вказав на важливий нюанс щодо бронювання

Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. При цьому велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не залучені ані в економіці, ані в Силах оборони.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За його словами, зараз пріоритети щодо бронювання мають сектори, які критично важливі для функціонування держави - оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетика, медицина, ЖКГ.
"Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень", - зазначив міністр.
Соболев додав, що це "дійсно критичні підприємства, які мають працювати".
Мінекономіки, за його словами, постійно знаходиться в діалозі з Міноборони щодо питання бронювання.
Міністр визнає, що тут потрібно балансувати між потребами війська та потребами підприємств.
"Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали", - додав він.
Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6-9 місяців відбувається перегляд переліків, "щоб система була чесна".
"Це нормальна робота для того, щоб система була жива", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно у "Дії" спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ.
Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.
