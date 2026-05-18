"Работайте или воюйте": Соболев указал на важный нюанс по бронированию

Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. При этом большое количество людей в розыске ТЦК или в СЗЧ не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, сейчас приоритеты по бронированию имеют сектора, которые критически важны для функционирования государства - оборонно-промышленный комплекс (ОПК), энергетика, медицина, ЖКХ.
"Забронировано 1,37 млн человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны по бронированию. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений", - отметил министр.
Соболев добавил, что это "действительно критические предприятия, которые должны работать".
Минэкономики, по его словам, постоянно находится в диалоге с Минобороны по вопросу бронирования.
Министр признает, что здесь нужно балансировать между потребностями войска и потребностями предприятий.
"Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который возможно выявить, чтобы они или работали, или воевали", - добавил он.
Комментируя возможные изменения в подходах и критериях по бронированию, Соболев отметил, что каждые 6-9 месяцев происходит пересмотр перечней, "чтобы система была честная".
"Это нормальная работа для того, чтобы система была жива", - сказал он.
Напомним, недавно в "Дії" упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий для ВСУ.
Ответ на заявку после исправления учетных данных теперь будет поступать в течение 24 часов.
