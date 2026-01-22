Працював на РФ: у Києві затримали чоловіка за підпал авто військового

За даними правоохоронців, днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Mitsubishi на проспекті Оболонському. На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.

Правоохоронці з’ясували, що автівка належить військовослужбовцю, який наразі виконує бойові завдання на фронті.

Під час огляду місця події поліцейські виявили пляшки з-під засобу для розпалювання. Проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, вони встановили особу палія - ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Оперативники Оболонського управління поліції за участю аналітиків кримінального аналізу та співробітників СБУ з’ясували, що фігурант отримав завдання на підпал через месенджер від так званого куратора.

За інформацією поліції, чоловік облив капот позашляховика легкозаймистою рідиною та підпалив його. Представник ворожих спецслужб пообіцяв виконавцю грошову винагороду в розмірі 1,5 тисячі доларів, однак коштів він так і не отримав.

Фото: зловмисник працював на ворога (Поліція Києва)

Зловмисника затримали і оголосили йому підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Згідно з санкцією статті, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.