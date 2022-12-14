Працював на блокпосту "ЛНР". Ще один зрадник опинився за ґратами

До 15 років ув'язнення засуджено чергового учасника так званої "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Як зазначає Луганська обласна прокуратура, мешканець одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої "ЛНР". Він працював на блокпосту при в’їзді до міста Лисичанськ, забезпечував перевірку документів, здійснював огляд особистих речей цивільних, транспорту, спостерігав за прилеглою місцевістю.

Слідчі довели провину обвинуваченого і наразі він перебуває під вартою.

"За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури жителя Луганської області визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні Офісу.