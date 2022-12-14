Работал на блокпосту "ЛНР". Еще один предатель оказался за решеткой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Как отмечает Луганская областная прокуратура, житель одного из сел Луганской области с 2014 года участвовал в незаконном вооруженном формировании так называемой "ЛНР". Он работал на блокпосту при въезде в город Лисичанск, обеспечивал проверку документов, осуществлял осмотр личных вещей гражданских, транспорта, наблюдал за прилегающей местностью.

Следователи доказали вину обвиняемого и в настоящее время он находится под стражей.

"При публичном обвинении Львовской областной прокуратуры житель Луганской области признан виновным в участии в террористической организации и в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Офиса.