Працювати в Антарктиці хоче рекордна кількість українок: які професії в лідерах

На цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) надійшла рекордна кількість заявок від жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
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В цілому на цьогорічний конкурс до 32-ї Української антарктичної експедиції в НАНЦ надійшло 87 заявок.
"Це менше, ніж торік, але на рівні 2023 та 2024 років", - пояснили українцям.
Уточнюється, що на 1 місце - в середньому 6 претендентів.
Згідно з інформацією НАНЦ, до 32-ї експедиції подала заявки рекордна кількість жінок.
"Вперше за весь час відкритого добору майже половину заявок подали жінки", - констатували в науковому центрі.
Йдеться про наявність 38 кандидаток (44%).
"Це - рекордна частка", - наголосили в НАНЦ.
Уточнюється, що попередній такий рекорд було встановлено торік (36% - жінки).
Професії, які найчастіше обирали жінки, є такими:
За даними НАНЦ, загалом найбільше заявок в межах конкурсу надійшло на позиції:
Найменше заявок кандидати в полярники подали "традиційно" на позиції:
У НАНЦ нагадали, що в цілому до річної Української антарктичної експедиції входять зазвичай 7-9 вчених за напрямами:
Крім того, учасниками УАЕ стають 5 членів команди життєзабезпечення:
Після подання заявок до 32-ї УАЕ на кандидатів і кандидаток в полярники чекають такі наступні етапи:
"Хто ж дійде до фінального етапу? Дізнаємося до кінця 2026 року", - підсумували в НАНЦ.
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