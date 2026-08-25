Работать в Антарктике хочет рекордное количество украинок: какие профессии в лидерах

Главное: Заявки : в целом на конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию поступило 87 заявок (около 6 претендентов на 1 место).

: в целом на конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию поступило 87 заявок (около 6 претендентов на 1 место). Рекорд : почти половину всех заявок - 44% (38 кандидаток) - подали женщины, что является абсолютным рекордом за все время открытых наборов.

: почти половину всех заявок - 44% (38 кандидаток) - подали женщины, что является абсолютным рекордом за все время открытых наборов. Топ профессий среди женщин : чаще всего женщины выбирали ехать на станцию "Академик Вернадский" как биолог, повар или врач.

: чаще всего женщины выбирали ехать на станцию "Академик Вернадский" как биолог, повар или врач. Общий рейтинг : больше всего заявок в общей сложности поступило на позиции биолога, системного администратора и врача.

: больше всего заявок в общей сложности поступило на позиции биолога, системного администратора и врача. Что дальше: впереди у кандидатов профессиональные собеседования, психологическое тестирование, медкомиссия и учебно-тренировочные сборы, так что окончательный состав экспедиции станет известен позже.

Общее количество желающих работать в Антарктике

В целом на нынешний конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию в НАНЦ поступило 87 заявок.

"Это меньше, чем в прошлом году, но на уровне 2023 и 2024 годов", - объяснили украинцам.

Уточняется, что на 1 место - в среднем 6 претендентов.

Общее количество поданных заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Рекордное количество заявок от женщин

Согласно информации НАНЦ, в 32-ю экспедицию подало заявки рекордное количество женщин.

"Впервые за все время открытого отбора около половины заявок подали женщины", - констатировали в научном центре.

Речь идет о наличии 38 кандидаток (44%).

"Это - рекордная доля", - подчеркнули в НАНЦ.

Уточняется, что предыдущий такой рекорд был установлен в прошлом году (36% - женщины).

Гендерный баланс заявок в 32-ю УАЭ (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Самые популярные среди женщин профессии

Профессии, которые чаще всего выбирали женщины, таковы:

биолог - 18;

повар - 8;

врач - 6.

Профессии, которые чаще всего выбирали женщины (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Самые популярные профессии в целом

По данным НАНЦ, в целом больше всего заявок в рамках конкурса поступило на позиции:

биолога;

системного администратора;

врача.

На какие позиции подали больше всего заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Наименее популярные профессии

Меньше всего заявок кандидаты в полярники подали "традиционно" на позиции:

геофизика;

системного механика;

исследователя геокосмоса;

дизелиста-электрика.

На какие позиции подали меньше всего заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Общий состав годовой экспедиции

В НАНЦ напомнили, что в целом в годовую Украинскую антарктическую экспедицию входят обычно 7-9 ученых по направлениям:

геофизики;

биологии;

метеорологии.

Кроме того, участниками УАЭ становятся 5 членов команды жизнеобеспечения:

врач;

сисадмин;

повар;

системный механик;

дизелист.

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Что происходит после подачи заявок

После подачи заявок в 32-ю УАЭ кандидатов и кандидаток в полярники ждут следующие этапы:

предварительный отбор по формальным признакам;

подача полного пакета документов;

профессиональное собеседование;

тестирование психологом;

медкомиссия;

учебно-тренировочные сборы.

Что впереди у желающих стать полярниками (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

"Кто же дойдет до финального этапа? Узнаем до конца 2026 года", - подытожили в НАНЦ.