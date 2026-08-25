Работать в Антарктике хочет рекордное количество украинок: какие профессии в лидерах

На нынешний конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) поступило рекордное количество заявок от женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
В целом на нынешний конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию в НАНЦ поступило 87 заявок.
"Это меньше, чем в прошлом году, но на уровне 2023 и 2024 годов", - объяснили украинцам.
Уточняется, что на 1 место - в среднем 6 претендентов.
Согласно информации НАНЦ, в 32-ю экспедицию подало заявки рекордное количество женщин.
"Впервые за все время открытого отбора около половины заявок подали женщины", - констатировали в научном центре.
Речь идет о наличии 38 кандидаток (44%).
"Это - рекордная доля", - подчеркнули в НАНЦ.
Уточняется, что предыдущий такой рекорд был установлен в прошлом году (36% - женщины).
Профессии, которые чаще всего выбирали женщины, таковы:
По данным НАНЦ, в целом больше всего заявок в рамках конкурса поступило на позиции:
Меньше всего заявок кандидаты в полярники подали "традиционно" на позиции:
В НАНЦ напомнили, что в целом в годовую Украинскую антарктическую экспедицию входят обычно 7-9 ученых по направлениям:
Кроме того, участниками УАЭ становятся 5 членов команды жизнеобеспечения:
После подачи заявок в 32-ю УАЭ кандидатов и кандидаток в полярники ждут следующие этапы:
"Кто же дойдет до финального этапа? Узнаем до конца 2026 года", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как живут украинцы на станции "Академик Вернадский".
Кроме того, мы объясняли, чем питаются каждый день украинские полярники.
Читайте также, как собирают команду "Академика Вернадского" и что украинские полярники исследуют в Антарктике.