Работать в Антарктике хочет рекордное количество украинок: какие профессии в лидерах
На нынешний конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) поступило рекордное количество заявок от женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
- Заявки: в целом на конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию поступило 87 заявок (около 6 претендентов на 1 место).
- Рекорд: почти половину всех заявок - 44% (38 кандидаток) - подали женщины, что является абсолютным рекордом за все время открытых наборов.
- Топ профессий среди женщин: чаще всего женщины выбирали ехать на станцию "Академик Вернадский" как биолог, повар или врач.
- Общий рейтинг: больше всего заявок в общей сложности поступило на позиции биолога, системного администратора и врача.
- Что дальше: впереди у кандидатов профессиональные собеседования, психологическое тестирование, медкомиссия и учебно-тренировочные сборы, так что окончательный состав экспедиции станет известен позже.
Общее количество желающих работать в Антарктике
В целом на нынешний конкурс в 32-ю Украинскую антарктическую экспедицию в НАНЦ поступило 87 заявок.
"Это меньше, чем в прошлом году, но на уровне 2023 и 2024 годов", - объяснили украинцам.
Уточняется, что на 1 место - в среднем 6 претендентов.
Общее количество поданных заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Рекордное количество заявок от женщин
Согласно информации НАНЦ, в 32-ю экспедицию подало заявки рекордное количество женщин.
"Впервые за все время открытого отбора около половины заявок подали женщины", - констатировали в научном центре.
Речь идет о наличии 38 кандидаток (44%).
"Это - рекордная доля", - подчеркнули в НАНЦ.
Уточняется, что предыдущий такой рекорд был установлен в прошлом году (36% - женщины).
Гендерный баланс заявок в 32-ю УАЭ (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Самые популярные среди женщин профессии
Профессии, которые чаще всего выбирали женщины, таковы:
- биолог - 18;
- повар - 8;
- врач - 6.
Профессии, которые чаще всего выбирали женщины (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Самые популярные профессии в целом
По данным НАНЦ, в целом больше всего заявок в рамках конкурса поступило на позиции:
- биолога;
- системного администратора;
- врача.
На какие позиции подали больше всего заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Наименее популярные профессии
Меньше всего заявок кандидаты в полярники подали "традиционно" на позиции:
- геофизика;
- системного механика;
- исследователя геокосмоса;
- дизелиста-электрика.
На какие позиции подали меньше всего заявок (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Общий состав годовой экспедиции
В НАНЦ напомнили, что в целом в годовую Украинскую антарктическую экспедицию входят обычно 7-9 ученых по направлениям:
- геофизики;
- биологии;
- метеорологии.
Кроме того, участниками УАЭ становятся 5 членов команды жизнеобеспечения:
- врач;
- сисадмин;
- повар;
- системный механик;
- дизелист.
Что происходит после подачи заявок
После подачи заявок в 32-ю УАЭ кандидатов и кандидаток в полярники ждут следующие этапы:
- предварительный отбор по формальным признакам;
- подача полного пакета документов;
- профессиональное собеседование;
- тестирование психологом;
- медкомиссия;
- учебно-тренировочные сборы.
Что впереди у желающих стать полярниками (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
"Кто же дойдет до финального этапа? Узнаем до конца 2026 года", - подытожили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как живут украинцы на станции "Академик Вернадский".
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