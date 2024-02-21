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Працювали "професіонали". ЗМІ розповіли подробиці вбивства пілота Мі-8 в Іспанії

Фото: російський льотчик Максим Кузьмінов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, був вбитий "професіоналами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EL ESPAÑOL.

Як пише видання, Кузьмінов був вбитий "професійною групою", яка стежила за ним в Аліканте. Вони слідкували за ним за допомогою камер спостереження.

Однак з початку місцева поліція розслідувала вбивство в Аліканте як зведення рахунків. Адже жертва отримала півдюжини куль на гаражній рампі житлового масиву. Пізніше автомобіль, на якому втекли вбивці був знайдений спаленим за кілька кілометрів від місця злочину, в містечку Ель Кампелло. 

При цьому знайдені у загиблого документи не відповідали особі Кузьмінова, оскільки свідчили про те, що вони належали 33-річному громадянину України. Однак в ГУР підтвердили, що загиблий - це Кузьмінов.

Нагадаємо, 19 лютого в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Пізніше в ГУР підтвердили, що загиблий - це льотчик з РФ Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну

Спецоперація "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.

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