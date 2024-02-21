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Работали "профессионалы". СМИ рассказали подробности убийства пилота Ми-8 в Испании

Фото: российский летчик Максим Кузьминов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, был убит "профессионалами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EL ESPAÑOL.

Как пишет издание, Кузьминов был убит "профессиональной группой", следившей за ним в Аликанте. Они следили за ним с помощью камер наблюдения.

Однако с начала местная полиция расследовала убийство в Аликанте как сведение счетов. Ведь жертва получила полдюжины пуль на гаражной рампе жилмассива. Позже автомобиль, на котором сбежавшие убийцы был найден сожженным в нескольких километрах от места преступления, в городке Эль Кампелло.

При этом найденные у погибшего документы не соответствовали Кузьминову, поскольку свидетельствовали о том, что они принадлежали 33-летнему гражданину Украины. Однако в ГУР подтвердили, что погибший – это Кузьминов.

Напомним, 19 февраля в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело украинца.

Позже в ГУР подтвердили, что погибший - это летчик из РФ Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине

Спецоперация "Синица"

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию, в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.

Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Похищенный вертолет передали украинским защитникам.

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