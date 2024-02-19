ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР підтвердило загибель пілота РФ, який викрав Мі-8 для України

Понеділок 19 лютого 2024 17:58
UA EN RU
ГУР підтвердило загибель пілота РФ, який викрав Мі-8 для України Фото: російський льотчик Максим Кузьмінов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який влітку 2023 року викрав гелікоптер Мі-8 та втік в Україну, дійсно був вбитий. Його тіло знайшли в Іспанії.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", - сказав Юсов.

Однак Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Нагадаємо, сьогодні в іспанських ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло українця.

Як писав проект Eureka News, загиблий нібито Максим Кузьмінов. Однак вік загиблого та вік Кузьмінова не збігаються. Російському льотчику зараз 27 років, а знайденому загиблому - 33 роки.

Спецоперація "Синиця"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у мережі з'явилася інформація про те, що на території України сів російський гелікоптер Мі-8.

Згодом стало відомо, що українська розвідка провела унікальну спецоперацію, в ході якої завербувала російського пілота Максима Кузьмінова.

Він перегнав гелікоптер Мі-8 з Курської області до Харківської. Двох членів екіпажу, які перебували у вертольоті разом з Кузьміновим, ліквідували.

Викрадений гелікоптер передали українським захисникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Іспанія ГУР Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
ЗСУ збили ще два літака росіян на сході
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи