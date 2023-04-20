Працювали на окупантів. СБУ повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам

Повідомляється, що один із зловмисників - так званий "депутат Держради Республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія". З травня 2022 року він очолив створений окупантами "Парламентський комітет з аграрної політики та сільських територій" на півострові. На цій "посаді" він виконував вказівки Кремля щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України до РФ.

До того ж, СБУ повідомила про підозру очільниці "Міністерства охорони здоров’я" і "заступнику міністра внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР". Зазначається, що вони входять до найближчого оточення ватажка терористів Леоніда Пасічника, який безпосередньо сприяв їх призначенню на "міністерські посади".

Встановлено, що керівниця "Мінздраву" організувала переформатування медичної сфери захопленої Луганської області під потреби окупаційних угруповань. За її вказівкою в регіоні масово "перепрофілювали" місцеві лікарні та інші цивільні медзаклади під військові шпиталі РФ.

Інший зловмисник - "посадовець МВС ЛНР" координував діяльність бойовиків зі складу "народної міліції".

Окрім того, СБУ ідентифікувала чотирьох керівників так званих "гуманітарних центрів Єдиної Росії" у захопленій частині Луганської області. Головне їхнє призначення - поширення кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям "гумдопомоги" від РФ. Діяльність ворожих осередків безпосередньо координував депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький, якому СБУ вже повідомила про підозру.

Правоохоронці також викрили мешканця Миколаївської області, який під час окупації частини регіону агітував за проведення псевдореферендуму. Він також "зливав" загарбникам персональні дані учасників руху опору і допомагав їм "розквартировуватись" у будинках місцевих фермерів, що виїхали з району.

Фігурантам повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: